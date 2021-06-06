Фото: кадр из видео

Причины задержания скандально известного сочинского экс-судьи Дмитрия Новикова стали понятны, когда появилась информация, из-за чего c бывшим служителем Фемиды решили побеседовать силовики. Напомним, наручники на него надели силовики в одном из столичных кафе. Как оказалось, повод был и весомый - Дмитрий Новиков, который сейчас работает адвокатом, подозревается во взяточничестве на пару со своим помощником.

По предварительной информации, все началось еще в мае. 12-го числа на мужчину, которого взялся защищать Дмитрий Новиков, завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Причем вменяли ему часть 2, а это тянет на тюремный срок и заключение под стражу на время расследования.

Такая перспектива фигуранту дела, по всей видимости, не понравилась, потому он начал искать варианты, как решить это недоразумение. В итоге обратился за помощью к адвокату, заключил с ним договор. А после 24 мая он встретился с помощником своего защитника, чтобы передать ему деньги для решения вопроса.

Новикова хотят заключить под стражу.

Все провернули в одном из крымских кафе. Там подзащитный передал 4 миллиона рублей. Половина этой суммы предназначалась непосредственно Новикову, а остальная часть - правоохранителям и сотрудникам суда. Они, как полагают силовики, должны были переквалифицировать статью, смягчив ее.

Когда помощник получил заветную сумму, поспешил сообщить Новикову, что все хорошо, но тут же был принят силовиками. А позже задержали и самого адвоката.

В СУ СК по Краснодарскому краю данную информацию не комментируют. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», уголовное дело возбуждено по статье ч. 4 291. 1 УК РФ. Фигурантами стали экс-судья и его помощник, сейчас с ними беседуют правоохранители. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Стоит сказать, сам Дмитрий Новиков уже ранее был судим. Именно во время этого судебного следствия он и получил известность. Громкий процесс по делу экс-судьи Хостинского районного суда начался в 2010 году. Тогда его обвинили в мошенничестве с «олимпийскими» землями. По версии следователей ФСБ, которые вели это дело, экс-федеральный судья наварился как минимум на 100 миллионов рублей.

За то время, пока шло следствие, а затем и судебное разбирательство, Новиков больше полугода провел в СИЗО, а также развернул громкую публичную кампанию в свою защиту. Кроме того, он успел "настучать" на нескольких бывших коллег из сочинского суда и не только. Но, проверив жалобы бывшего служителя Фемиды, в возбуждении уголовных дел на других судей отказали - оснований для этого не нашлось.

Дмитрия Новикова в итоге признали виновным в "Злоупотреблении должностными полномочиями", "Воспрепятствовании осуществлению правосудия" и "Вынесении судьей заведомо неправосудных судебных актов". Но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Вернуть мантию он так и не смог, потому стал адвокатом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Скандально известный сочинский экс-судья Дмитрий Новиков задержан по подозрению во взяточничестве

Бывшего служителя Фемиды уже доставили в Новороссийск для разбирательств (читайте далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани Совет судей назвал клеветой видеосюжеты о коррупции экс-помощника «золотой судьи» Хахалевой

Начальник финансового управления регионального Минприроды Сергей Кравец стал фигурантом уголовного дела (читайте далее)

Бывшего сочинского судью выпустили из-под стражи, потому что ему не нравится в СИЗО

Дело о мошенничестве с «олимпийскими» землями переехало в Армавир (подробнее)