Двойной смерч в Сочи. Фото: instagram.com/philipov86

В этом году погода на Кубани впадает из крайности в крайность. А июнь в Сочи и вовсе не радует. На смену майской жаре пришли холода в начале лета, от которых в шоке даже местные жители, привыкшие куртку надевать лишь зимой. Чему точно не удивляются сочинцы, так это смерчам. Они над морем кружат каждое лето, причем по несколько раз за месяц. Отдыхающим сейчас на курорте крупно повезло - они увидели не одну воронку. Двойной смерч в Сочи 6 июня 2021 сняли на видео туристы.

Началось все с непогоды. Над Сочи появились темные тучи, из-за которых в считанные минуты стемнело. После чего полил дождь, в небе мерцала молния. А позже над водой отдыхающие заметили смерч.

- Воронка буквально в 100 метрах от нас - и красиво, и страшно одновременно, - говорили люди на пляже, снимающие видео смерча.

Фото: instagram.com/pollymilka

А позже отдыхающие обратили внимание на форму воронки. Оказалось, что смерч двойной. Несмотря на то, что на сушу он не вышел, людей все-таки впечатлил, по крайней мере своей необычной формой.

Тем временем спасатели предупреждают - 7 июня вихрь над морем может закружить вновь. Опасность образования воронки все еще остается.

- На участке Магри-Веселое в Сочи существует вероятность формирования смерчей над морем, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях.

Фото: instagram.com/philipov86

ВАЖНО!

Почти все вихри возникают в теплый период, особенно интенсивно в августе - при максимальном прогреве морской поверхности. Как правило, водяные смерчи самые безобидные, потому что распадаются, как только приближаются к суше. Но нередки случаи, когда воронка кружила и над пляжем. В случае возникновения и выхода смерча на сушу необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине.

- Остерегайтесь разорванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов, - напоминают «Комсомольской правде» - Кубань» спасатели. - Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

НА ЗАМЕТКУ

То, что происходит с погодой в курортном регионе, синоптики объясняют особым циклоном. Даже в Сочи он принес снег в июне. Наладится погода только к концу следующей недели. Но, как говорят метеорологи, жарким этот первый месяц лета на Кубани точно не будет