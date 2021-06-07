«Изучать язык весело»: кениец, который работает учителем в краснодарской школе, прочел стихотворение Пушкина на русском

Скриншот видео

Накануне отмечали 222-летие со дня рождения Александра Сергеевича и день русского языка. В связи с этими праздниками кениец Лови Оньянго, работающий учителем английского языка в Краснодаре, записал отрывок стихотворения известного поэта на русском.

- Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем; но пусть она вас больше не тревожит; я не хочу печалить вас ничем…, - с акцентом произнес Лови.

Он отметил, что записал видео, чтобы показать свое владение русским языком.

- Это весело, изучать новый язык, - сказал кениец.

Стоит отметить, что Лови Оньянго живет в Краснодаре уже пять лет и ему здесь очень нравится. Сейчас он преподает английский для школьников и студентов.

- Раньше я занимался английским и математикой. Сейчас преподаю только иностранный. С детьми занимаюсь дистанционно, из-за пандемии это стало практически необходимостью. Но все получается, - сказал в разговоре с «Комсомольской правдой» Лови.

Также Лови приглашают заниматься с детьми в одну из частных школ Краснодара – для произношения важно, чтобы школьники общались с носителем языка.

Помимо того, что кениец – учитель, он еще и активный пользователь соцсетей. В Instagram, например, Лови Оньянго публикует ролики с занятий и делится эмоциями с путешествий.

Напомним, что день рождения Пушкина и День русского языка отмечаются 6 июня по всему миру. Ранее «Комсомолка» сообщала, что Пушкин делал на Кубани.

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