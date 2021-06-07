На Кубани доставлять продукты с рынков и ярмарок начнут этим летом

Фото: krd.ru

Кажется, авоськи и груженые продуктами тачки уходят в прошлое. Жители Кубани теперь смогут заказывать доставку товаров не только из магазинов, но еще и с рынков, ярмарок. Чего говорить, торговые точки в крупных городах пользуются спросом среди кубанцев не первый год. У палаток всегда выстраиваются очереди, причем как за молочкой, так и за свежими овощами. И, конечно, во время походов за продуктами многие стараются заполнить холодильник по максимуму, но порой не рассчитывают свои силы. Теперь об этом думать не придется — все приедет на колесах.

- Появление такого сервиса в нашем регионе даст развитие новой технологии совершения покупок, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. - Кроме того, благодаря использованию цифровых технологий фермеры и предприниматели края смогут расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж.

Услуга эта будет доступна во всех крупных городах — развозить продукты будут в Краснодаре, Сочи, Армавире и Новороссийске. Ничего нового не изобретают - сервис будет работать точно так же, как и при заказе из ресторанов. Человек выбирает продукты, указывает их количество, а далее оплачивает. Стоит отметить, что заказать кубанцы смогут только продовольственные товары. Главный акцент делают на кубанских фермерах, чью продукцию добавят в приложение. То есть никаких турецких томатов и картошки из Египта — все только наше, выращенное под южным солнцем.

Цены будут такими же, как на рынке, так что жители края точно не переплатят. Планируется, что доставка будет бесплатной, но не исключено, что для этого надо будет сделать заказ на фиксированную сумму. Сейчас это обсуждается. К слову, определяют сейчас и торговые ярмарки, которые будут участвовать в пилотном проекте. От этого будет зависеть время доставки. Заказать продукты можно будет уже этим летом.