Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 июня 2021: свыше 600 000 жителей Кубани сделали прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани уже более полугода продолжается массовая вакцинация населения. Она стартовала еще в конце 2020-го. За это время прививку от страшной инфекции в Краснодарском крае сделали свыше 600 000 человек. Каждый день этот показатель увеличивается на несколько тысяч.

– Мы контролируем эпидемиологическую ситуацию в крае, но полностью отказаться от действующих ограничений и снять режим повышенной готовности сможем только после формирования коллективного иммунитета. Главы муниципалитетов должны быть лично заинтересованы в увеличении темпов. От этого зависит и здоровье жителей, и дальнейший рост экономики, – сказал Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что коллективный иммунитет появляется после вакцинации минимум 60% взрослого населения региона. В случае с Кубанью это 2,7 млн. человек. Пока план выполнен только на 22%.

Сейчас в Краснодарском крае сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать на Кубани как минимум до 11 июня.

Тем не менее ситуация с распространением страшной инфекции на Кубани остается под контролем. Уже больше месяца в Краснодарском крае не фиксировалось более 99 новых случаев заражения.

За последние сутки положительный тест на COVID-19 в регионе сдали 96 человек – это средний показатель за несколько недель.

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