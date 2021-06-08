Сочи второй день лидирует по количеству заболевших коронавирусом на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения. Но на побережье обстановка осложняется.

По данным на 8 июня за сутки в госпитали Кубани попали 98 человек. Самыми зараженным за день стал Сочи, Краснодар и Анапа. Вторые сутки краевая столица не на первом месте по заболеваемости коронавирусом, а Сочи в лидерах второй день. В Сочи выявили 21 человека с COVID-19, в Краснодаре - 12, в Анапе –11. В Армавире заболели 8 человек, в Лабинском районе – 6.

- По четыре новых пациента в Туапсе и Тихорецком районе, по три – в Новороссийске, Геленджике, Белореченском, Динском, Каневском, Темрюкском и Новокубанском районах. Два человека заболели в Северском районе, - сообщили в оперштабе.

Единичные случаи зафиксированы в Горячем Ключе, Кореновском, Кущевском, Курганинском, Ленинградском, Тимашевском, Крымском, Мостовском и Павловском районах.

57 заболевших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО.