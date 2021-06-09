Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 июня 2021: жители Кубани смогут привиться от COVID-19 на работе

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже второй год подряд «Комсомольская Правда» – Кубань» ежедневно следит за ситуацией с распространением страшной инфекции в регионе. Сейчас она отступает. Уже больше месяца в Краснодарском крае не фиксировалось более 99 новых случаев заражения.

На первый план в борьбе с пандемией вышла массовая вакцинация населения. Она стартовала на Кубани в конце прошлого года. За шесть месяцев прививку от COVID-19 уже сделали свыше 600 тысяч человек. Каждый день эта цифра растет.

В ближайшее время жители Кубани смогут привиться от страшной инфекции прямо на рабочем месте.

- Нужно сделать вакцину от коронавируса еще более доступной. Жители должны иметь возможность прививаться не только в поликлиниках и мобильных пунктах, но и на рабочем месте. Особенно это касается крупных промышленных предприятий с большим количеством сотрудников, а также фермерских хозяйств, организаций, работающих в ключевых сферах экономики, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С начала пандемии на Кубань было поставлено свыше 670 тысяч доз вакцин от страшной инфекции. Каждый месяц эта цифра увеличивается.

По данным на 9 июня за сутки в госпитали Кубани попали 98 человек. Самыми зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Сочи, Краснодар и Анапа. Вторые сутки краевая столица не на первом месте по заболеваемости коронавирусом, а Сочи в лидерах второй день. В Сочи выявили 21 человека с COVID-19, в Краснодаре – 12, в Анапе – 11, в Армавире – 8 человек.

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