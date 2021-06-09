В Сочи застрелили двух судебных приставов

Воздуждено уголовное дело

В Адлерском районе Сочи произошла перестрелка. Мужчина расстрелял двух приставов на улице Просвещения, они оба погибли на месте.

- Следственно-оперативная группа выехала на место, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По последним данным, возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.

- В судебных приставов стрелял местный житель 1960 года рождения, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Предположительно, представители закона были при исполнении служебных обязанностей. Они приехали по адресу, чтобы выполнить судебное решение о сносе бараков в районе пансионата «СССР». В связи с этим у них с 61-летним местным жителем произошел конфликт. Разъяренный мужчина взял ружье и расстрелял приставов. Им было 35 и 36 лет.

Сейчас стрелок задержан. Известно, что ружье, из которого он стрелял, не зарегистрировано.

- Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего. Материал передан в СК, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список погибших приставов при стрельбе в Адлере

Стал известен список погибших приставов при стрельбе в Адлере (читайте далее)