Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Днем 9 июня в центре Сочи случилось ЧП. 61-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые приехали выполнять судебное решение о сносе бараков в районе пансионата «СССР». Стал известен список погибших приставов при стрельбе в Адлере.

По предварительной информации, убиты сотрудники местного ФССП:

- Андраник Матевосян, 35 лет, судебный пристав-исполнитель Адлерского района

- Альберт Агозян, 36 лет, пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

На месте работают экстренные службы региона, в том числе следственный комитет.