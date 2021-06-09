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Общество9 июня 2021 11:57

Список погибших приставов при стрельбе в Адлере

Стал известен список погибших приставов при стрельбе в Адлере
Евгения СОРОКА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Днем 9 июня в центре Сочи случилось ЧП. 61-летний мужчина открыл огонь по судебным приставам, которые приехали выполнять судебное решение о сносе бараков в районе пансионата «СССР». Стал известен список погибших приставов при стрельбе в Адлере.

По предварительной информации, убиты сотрудники местного ФССП:

- Андраник Матевосян, 35 лет, судебный пристав-исполнитель Адлерского района

- Альберт Агозян, 36 лет, пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

На месте работают экстренные службы региона, в том числе следственный комитет.

СочиПроисшествия: КРИМИНАЛСтрельба в Адлере – убиты двое судебных приставов. Подробности происшествия в Сочи, ЧП