Стрельба в Адлере, где погибли двое судебных приставов: правоохранители озвучили версии

Причиной стрельбы стали незаконные постройки.

Правоохранители рассказали из-за чего могла случиться стрельба в Адлере, где погибли двое судебных приставов. Как удалось узнать «КП» - Кубань», судебные приставы приехали по адресу на улицу Просвещения, 81, где находится продуктовый магазин, столовая и даже торговая точка с сезонными товарами для отдыхающих.

Эти строения были возведены незаконно. Как оказалось, еще в 2013 году власти Сочи подготовили полный перечень самовольных построек на территории курорта, которые планировали снести. В тот «черный список» попали и самострои на улице Просвещения.

Восемь лет шли суды, и вот постановление вынесли - все здания снести.

Судебные приставы Андраник Матевосян и Альберт Агозян принесли мужчине документы о сносе. Они хотели потребовать добровольно согласиться сравнять с землей постройки. Но 60-летний мужчина встретил исполнителей с оружием. Он расстрелял приставов из ружья.

- Во время исполнительных действий, совершаемых в рамках исполнительных производств неимущественного характера, в Сочи на улице Просвещения погибли два сотрудника ГУФССП России по Краснодарскому краю, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - На месте происшествия проводятся следственные действия.

По некоторым данным, оружие не было зарегистрировано. Стрелок задержан, сейчас идет проверка.

Напомним, ранее был озвучен список погибших приставов.