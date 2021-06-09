В самостроях, из-за которых в Адлере убили двух приставов, ранее погибли 11 человек

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В самовольных постройках в Сочи, из-за которых Вартан Кочьян сегодня расстрелял приставов, был крупный пожар. Напомним, летом 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Из-за строительных нарушений огонь быстро распространился на соседний трехэтажный самострой. В результате пожара в кафе погибло четыре человека, в здании рядом - 7 человек (приезжие из Осетии, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей). Среди погибших был 8-летний ребенок.

В итоге суд признал владельца и арендатора незаконного заведения виновными в причинении смерти по неосторожности. Мужчины получили сроки - по шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Стоит сказать, что администрацией Сочи в 2019 году был подан иск о признании строения капитального строительства, расположенного на улице Просвещения, 81/2, самовольными постройками.

Фото с места ЧП.

- Это одноэтажные строения барачного типа, расположенные в первой санитарной зоне рядом с железной дорогой, - говорят в мэрии.

17 сентября 2020 года Адлерский районный суд удовлетворил иск. А 25 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений.

Вартан Кочьян уже задержан.

В итоге приставы приехали для выполнения исполнительных действий по сносу незаконного стоящего жилого гаража. Но хозяин гаражного кооператива Вартан Кочьян начал стрелять из охотничьего ружья.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 и ч. 2 ст. 105УК РФ. Подозреваемый задержан, ружьё изъято. На месте работает следственно-оперативная группа.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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