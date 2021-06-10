Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 июня 2021: коллективный иммунитет на Кубани выработается осенью 2021 года

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения на Кубани идет полным ходом. Свыше 600 000 жителей Краснодарского края уже сделали прививку от страшной инфекции.

Сейчас эта цифра продолжает расти. Они увеличивается на несколько тысяч каждый день. Но говорить о полной победе над инфекцией пока рано. Так еще нельзя рассуждать об отмене режима повышенной готовности.

Такое разговоры будут возможны, когда на Кубани выработается коллективный иммунитет. Для этого нужно, чтобы 60% населения привились от коронавируса.

Пока эта цифра почти в три раза меньше. За шесть месяцев вакцину получили всего 24% жителей Кубани.

- Коллективный иммунитет появляется, когда процент вакцинированных людей превышает 60%. Наша задача – добиться, что это порог был пройден до сентября-октября этого года. Чтобы свыше 60% людей привились в течение лета, до сентября. Наш крайний резерв – октябрь этого года, – сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан администрации Краснодара Светлана Харламова.

По последней информации, положительный тест на COVID-19 на Кубани сдали 98 человек. Наиболее зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Сочи, Краснодар и Анапа. Вторые сутки краевая столица не на первом месте по заболеваемости коронавирусом, а Сочи в лидерах второй день. В Сочи выявили 21 человека с COVID-19, в Краснодаре – 12, в Анапе – 11, в Армавире – 8 человек.

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