Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 июня 2021: свыше 38% медицинских работников региона привились от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку от коронавируса сделали свыше 600 000 жителей Краснодарского края. Эта цифра продолжает расти. Каждый день она увеличивается на несколько тысяч. Только говорить о полной победе над инфекцией еще рано.

Важным шагом в борьбе с коронавирусом станет коллективным иммунитет. Он должен появиться, когда на Кубани привьется минимум 60% взрослого населения. Пока эта цифра более чем в два раза ниже.

По статистике, чаще остальных прививаются от инфекции медицинские работники. Она находятся в плотном контакте с коронавирусом. Как минимум 38% специалистов уже получили вакцину от COVID-19.

Именно они находятся в так называемой зоне риска. За время пандемии коронавируса инфекцию перенесли около трех тысяч медицинских работников Кубани.

По последним данным, положительный тест на COVID-19 на Кубани сдали 98 человек. Самыми зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Сочи, Краснодар и Анапа.

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