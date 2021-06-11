Конфликт на вылете: 85 человек не пустили на самолет в Армению из Краснодара

Фото: instagram.com/krr.aero

11 июня в аэропорту Краснодара случился коллапс. 85 граждан Армении не пустили на родину из-за того, что у них не было ПЦР-теста с отрицательным результатам. Представитель авиакомпании отказал регистрировать пассажиров на рейс.

Однако конфликт начался между перевозчиком и аэропортом. Представители обоих компаний никак не могли договориться. Из-за этого вылет рейса в Гюмри задержали на один час. При этом, как говорит аэропорт, они готовы были посадить в самолет остальных пассажиров с документами, но перевозчик лишил возможности вылета вообще для всех.

- Информация, озвученная перевозчиком о якобы возвращении воздушного судна с исполнительного старта, не соответствует действительности и говорит о явных попытках перевозчика умышленно переложить вину на аэропорт и предъявить аэропорту надуманные претензии, - прокомментировали «КП»-Кубань» ситуацию в пресс-службе краснодарского аэропорта.

Специалисты заверяют, что предприняли максимально возможные меры, чтобы решить вопрос. Однако авиакомпания установила собственные правила вылета и ввела в заблуждение и пассажиров, и аэропорт. После этой ссоры пассажиры и следующего рейса Краснодар-Баку не смогли вовремя приступить к регистрации. Этот рейс тоже задержали на один час.

- Мы вообще не понимаем, что происходит! Одни говорят одно, другие – другое. Почему мы с наличием документов должны ждать вылета из-за ошибки перевозчика. У меня день рождения племянника сегодня, а я тут сижу в Краснодаре, - рассказывают очевидцы.

Тем временем перевозчик считает, что аэропорт вынуждал их посадить на рейс пассажиров без документов. Компания-лоукостер планирует взыскать неустойку с воздушной гавани за простой судна.

В итоге в Армению 11 июня смогли улететь 104 пассажира, остальных 85 человек без справок не допустили к полету.