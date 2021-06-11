В аэропорту Краснодара продолжаются разборки после неудачного рейса в Армению

По словам компании-перевозчика, аэропорт принуждал взять на рейс пассажиров без ПЦР-тестов

Напомним, 11 июня в аэропорту Краснодара задержали рейс в Армению на 1 час из-за того, что у 85 пассажиров не было отрицательных ПЦР-тестов. Ситуация понятная – по законодательству все так и должно быть, однако на территории воздушного судна, по словам перевозчика, начались непонятные «игры».

- Мы отказали в вылете 85 пассажирам без отрицательного ПЦР-теста, однако по указанию диспетчера аэропорта самолет вернули с исполнительного старта и запретили вылет. Таким образом аэропорт вынуждал нас принять к перевозке клиентов, которым было отказано в вылете на совершенно обоснованных основаниях, - рассказывает источник в компании лоукостера.

В итоге в Армению вылетели 104 пассажира, остальные остались в Краснодаре для прохождения тестирования, без которого к вылету их не допустят. Теперь компания-перевозчик планирует взыскать с аэропорта компенсацию за простой судна.