Как шпроты в банке! На пляжах Анапы туристы готовы загорать даже друг на друге

На пляжах Анапы уже не протолкнуться Фото: Максим ПЕСКОВ

В Анапе нет мест ни в гостиницах, ни на пляже! Несмотря на непривычно прохладный июнь (температура воздуха к середине месяца едва добралась до 28 градусов) туристов на курортах Краснодарского края - тьма!

Пляжи полны Фото: Максим ПЕСКОВ

- Вы знаете, да, нежарко. Но у нас в Кемерове, как Пушкин писал: "А наше северное лето - карикатура южных зим", потому мы предпочитаем проводить его здесь, в Анапе, - улыбается женщина в бикини.

Для детей не может быть плохой погоды Фото: Максим ПЕСКОВ

Заходить в воду решаются только самые отважные из туристов...и дети.

Атмосфера всеобщего гедонизма вновь вернулась сюда Фото: Максим ПЕСКОВ

- Нам некогда потепления ждать, через пять дней снова в самолет и домой в Иркутск, - говорит загорелый мужчина, надевая ласты и маску.

Но народ не унывает, а отдыхает Фото: Максим ПЕСКОВ

На песчаных пляжах не пробиться - здесь привычная атмосфера повального гедонизма.

Приходится разве что подставлять свои плечи южному солнышку Фото: Максим ПЕСКОВ

Места остались только на гальке.

Курорт полон отдыхающими Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, Анапа стала первым городом на побережье Краснодарского края, который официально открыл летний сезон.

В июне температура моря едва добралась до 21 градуса Фото: Максим ПЕСКОВ

Этим летом здесь ждут не меньше полумиллиона гостей.

Но в море купаются единицы Фото: Максим ПЕСКОВ

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