Как шпроты в банке! На пляжах Анапы туристы готовы загорать даже друг на друге

На пляжах Анапы уже не протолкнуться
Фото: Максим ПЕСКОВ
В Анапе нет мест ни в гостиницах, ни на пляже! Несмотря на непривычно прохладный июнь (температура воздуха к середине месяца едва добралась до 28 градусов) туристов на курортах Краснодарского края - тьма!
Пляжи полны
Фото: Максим ПЕСКОВ
- Вы знаете, да, нежарко. Но у нас в Кемерове, как Пушкин писал: "А наше северное лето - карикатура южных зим", потому мы предпочитаем проводить его здесь, в Анапе, - улыбается женщина в бикини.
Для детей не может быть плохой погоды
Фото: Максим ПЕСКОВ
Заходить в воду решаются только самые отважные из туристов...и дети.
Атмосфера всеобщего гедонизма вновь вернулась сюда
Фото: Максим ПЕСКОВ
- Нам некогда потепления ждать, через пять дней снова в самолет и домой в Иркутск, - говорит загорелый мужчина, надевая ласты и маску.
Но народ не унывает, а отдыхает
Фото: Максим ПЕСКОВ
На песчаных пляжах не пробиться - здесь привычная атмосфера повального гедонизма.
Приходится разве что подставлять свои плечи южному солнышку
Фото: Максим ПЕСКОВ
Места остались только на гальке.
Курорт полон отдыхающими
Фото: Максим ПЕСКОВ
К слову, Анапа стала первым городом на побережье Краснодарского края, который официально открыл летний сезон.
В июне температура моря едва добралась до 21 градуса
Фото: Максим ПЕСКОВ
Этим летом здесь ждут не меньше полумиллиона гостей.
Но в море купаются единицы
Фото: Максим ПЕСКОВ
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