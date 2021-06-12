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12 июня 2021 9:12

Как шпроты в банке! На пляжах Анапы туристы готовы загорать даже друг на друге

На курорте непривычно прохладно, но у моря - аншлаг
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На пляжах Анапы уже не протолкнуться

На пляжах Анапы уже не протолкнуться

Фото: Максим ПЕСКОВ

В Анапе нет мест ни в гостиницах, ни на пляже! Несмотря на непривычно прохладный июнь (температура воздуха к середине месяца едва добралась до 28 градусов) туристов на курортах Краснодарского края - тьма!

Пляжи полны

Пляжи полны

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Вы знаете, да, нежарко. Но у нас в Кемерове, как Пушкин писал: "А наше северное лето - карикатура южных зим", потому мы предпочитаем проводить его здесь, в Анапе, - улыбается женщина в бикини.

Для детей не может быть плохой погоды

Для детей не может быть плохой погоды

Фото: Максим ПЕСКОВ

Заходить в воду решаются только самые отважные из туристов...и дети.

Атмосфера всеобщего гедонизма вновь вернулась сюда

Атмосфера всеобщего гедонизма вновь вернулась сюда

Фото: Максим ПЕСКОВ

- Нам некогда потепления ждать, через пять дней снова в самолет и домой в Иркутск, - говорит загорелый мужчина, надевая ласты и маску.

Но народ не унывает, а отдыхает

Но народ не унывает, а отдыхает

Фото: Максим ПЕСКОВ

На песчаных пляжах не пробиться - здесь привычная атмосфера повального гедонизма.

Приходится разве что подставлять свои плечи южному солнышку

Приходится разве что подставлять свои плечи южному солнышку

Фото: Максим ПЕСКОВ

Места остались только на гальке.

Курорт полон отдыхающими

Курорт полон отдыхающими

Фото: Максим ПЕСКОВ

К слову, Анапа стала первым городом на побережье Краснодарского края, который официально открыл летний сезон.

В июне температура моря едва добралась до 21 градуса

В июне температура моря едва добралась до 21 градуса

Фото: Максим ПЕСКОВ

Этим летом здесь ждут не меньше полумиллиона гостей.

Но в море купаются единицы

Но в море купаются единицы

Фото: Максим ПЕСКОВ

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