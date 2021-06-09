Пять причин отдохнуть в Анапе этим летом

Пейзажи в Анапе невероятной красоты Фото: Ольга СУХОВА

Анапа стала первым городом на побережье Краснодарского края, который официально открыл летний сезон. Курорт распахнул свои дружелюбные объятия фестивалем «А.море фест». Был и праздник воздушных шаров, и эногастрономическая ярмарка, и винный марафон, - даже все и не перечислишь. Это все к тому, что Анапа богата на разнообразный отдых и развлечения.

Фото: instagram.com/admanapa

Это и есть первая причина приехать сюда – насладиться всеми видами туризма. Например, экскурсии – чтобы полюбоваться красотами природы, в Анапе нужно выехать за город и посетить уникальный заповедник Утриш. Здесь можно окунуться в особенную атмосферу можжевелового леса, а также увидеть один из красивейших водопадов Жемчужный.

Вторая причина – оздоровительные процедуры, отдых в Анапе без них просто представить невозможно. В окрестностях курорта находятся несколько десятков грязевых вулканов, а при санаториях работают грязелечебницы. А грязь, все знают, это детокс – с ее помощью можно избавиться от токсинов, а еще целебной коричневой кашицей омолаживают кожу.

Фото: anapaguru.ru

Здесь не упустим еще один интересный вид оздоровления, который доступен в Анапе, – ампелотерапия. Это когда вино употребляют не для развлечения, а для лечения.

Анапские пляжи – это третья причина. Они отличаются своей уникальностью. Например, здесь находится самый длинный естественный песчаный пляж в Европе. И песок на побережье кварцевый, он не просто мягкий и приятный на ощупь, но и целебный. А любителям пустынных пейзажей просто необходимо ехать в поселок Джемете, возле него можно полюбоваться на неописуемой красоты песчаные дюны.

Пляжи кажде утро здесь убирают специальные службы Фото: Ольга СУХОВА

Также в Анапе есть и галечные пляжи. Для туристов, которые не любят водоросли и липнущий к ногам песок. Самые чистые и красивые тянутся от санатория «Высокий берег» до поселка Большой Утриш. Это говорит о том, что каждый может найти в Анапе свое местечко под солнцем.

Кстати, о солнце. Это четвертая причина отдохнуть в Анапе – здесь больше шансов застать хорошую погоду, запланировав поездку заранее. Дело в том, что Анапа – один из самых солнечных городов Европы, минимум 9 месяцев из 12 небо здесь не затянуто тучами. Лето на курорте особенно яркое, малооблачное, что характерно для субтропиков.

Фото: instagram.com/admanapa

Пятой причиной, можно сказать основной, отметим музей-заповедник Горгиппия. Он находится на открытом воздухе. Здесь вы найдете археологические находки на месте древнегреческого поселения, которое в VI веке до нашей эры располагалось именно на берегу Анапской бухты. А если не спеша пройти по старинным улочкам, можно проникнуться атмосферой античного города, а также порассуждать, сколько же все-таки не разгаданных тайн хранит эта местность глубоко под землей…

Фото: instagram.com/ekaterinastarateleva

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