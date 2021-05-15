Фото: Пресс-служба администрации Анапы

Фестиваль воздушных шаров стартовал в Анапе. В небо курорта подняли около десятка гигантских шаров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 15 мая в 5 утра стартовал фестиваль «А.море фест» на песчаном пляже. В рамках мероприятия гости и жители курорта смогли полетать на воздушных шарах, сделать фото и видео на память.

Ежедневно с 15 по 22 мая (кроме 19 мая) с 5 утра до 7:30 и с 18 до 20ч. вечера воздушных гигантов будут поднимать в небо с центрального пляжа и со стадиона «Спартак.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, на Кубани в память о героях войны запустили в небо воздушный шар с символами Победы.