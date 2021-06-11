Подробности похищения ребенка в коробке в Сочи: «Хотел показать детям, что их могут украсть»

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Стали известны последние подробности похищения ребенка в коробке в Сочи. В Сочи мужчина попытался украсть ребенка прямо с детской площадки. Происшествие случилось в Адлере, на улице Петрозаводской. Мужчина схватил 2-летнего ребенка, спрятал его в большую картонную коробку и хотел убежать. Находившиеся на детской площадке мамы с детьми подняли крик.

Мужчина не успел даже выскочить со двора. Он пробежал буквально метров десять, упал и выронил коробку с малышом из рук. К счастью, ребенок травм не получил. Но мальчик получил стресс: Горе-похитителя задержали сотрудники полиции. Родственники ребенка написали заявление в УВД.

- Сотрудниками полиции задержан безработный житель Пермской области, - уточнили «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД по городу Сочи. – Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Похититель пояснил правоохранителям, что просто хотел показать детям, что их могут украсть.

Родители малышей, которые находились на площадке в момент преступления, до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. Жители улицы Петрозаводской напуганы, они перестали отпускать детей на прогулку одних.

- Это был настоящий шок, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» один из очевидцев происшествия. – Мальчик громко плакал, его долго не могли успокоить и увели домой. Чувствовалось, что ребенок был сильно напуган. А ведь он совсем еще маленький. Соседи рассказали, что осенью мальчику должно исполниться три года.

Как сообщалось ранее, похитительнице младенца из сочинского роддома дали 8 лет тюрьмы.