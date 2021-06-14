Ищут и с земли, и с воздуха: Спасатели все еще ведут поиски пропавших на Кубани братьев

Фото: vk.com/poiskdetei23

Спасательная операция по поиску двух братьев продолжается в Апшеронске. Напомним, 13 июня 9-летний Артем и 12-летний Максим Кошлаковы из многодетной семьи потерялись в районе реки Пшеха по улице Профсоюзной в Апшеронске. Позже выяснилось, что произошел несчастный случай. Ребята во время прогулки случайно упали в водоем и тут же пропали из виду. Вместе с ними был их родной брат, который и побежал за помощью.

- По предварительным данным, когда трое братьев находились на берегу реки, младший подскользнулся на глине и стал тонуть, - рассказывают в Апшеронском казачьем обществе. - Увидев это, старший брат снял кроссовки и прыгнул в реку, чтобы спасти мальчика.

Но ему не удалось. В итоге третий брат побежал домой за помощью к родителям.

Всю ночь при свете фонарей спасатели и казаки обследовали реку вдоль русла. К 4 часам утра на место трагедии прибыли силы и средства МЧС, полиции, администрации.

Сейчас родственникам оказывают психологическую помощь.

Детей ищут вдоль реки. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас в городе идет поисковая операция. Шанс найти мальчишек живыми еще есть, потому специалисты прочесывают буквально каждый сантиметр территории.

Мальчиков ищут на лодках. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели курсируют на лодках по реке и внимательно изучают место, где свален мусор и ветки. Кроме того, пропавших детей ищут с воздуха. Для этого МЧС задействовали беспилотный летательный аппарат - дрон летает над рекой, а также над берегом рядом с водоемом.

- К поисково-спасательным работам привлечены от РСЧС 76 человек и 12 единиц техники, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кадр с дрона. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, ребят ищут водолазы, которые исследуют дно реки. Для поисков привлекаются две водолазные группы. Помимо прочего, в работе задействован кинологический расчет.

Поисковая операция продолжится до темноты. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- По последним данным, обследовано уже 25 километров береговой линии за сегодняшний день. По 12,5 километров с каждого берега, - добавляют спасатели. - Пока поиски не увенчались успехом.

На ночь организован наблюдательный пост на мосту через реку Пшеха, расположенный в полутора километрах ниже по течению от места происшествия.

НА ЗАМЕТКУ

Поисками мальчиков также занимаются добровольцы

- Максим был в желтой футболке и спортивных брюках, а Артем зеленой майке и спортивных брюках, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде "Поиск Пропавших Детей". - У мальчиков русые волосы, оба - худощавого телосложения.

Если вам что-то известно о местонахождении мальчиков, просьба сообщить по телефонам: 8-915-857-85-44, 8-903-64-388-77.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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