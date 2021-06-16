В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи из-за коронавируса

На курортах сейчас разгар сезона Фото: Ольга СУХОВА

В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи из-за большого потока туристов. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов в беседе с URA.RU.

По словам депутата, на курорте необходимо ввести дополнительные меры защиты. Он считает, что из-за большого количества отдыхающих может ухудшиться ситуация с COVID-19 на побережье. Кривоносов предложил исполнительным органам власти проработать вопрос о введении обязательных справок о прохождении ПЦР-тестов и экспресс-теста в аэропорту для того, чтобы «все спокойно отдыхали».

Но при этом депутат отметил, что пока в Сочи нет всплеска заболеваемости COVID-19.

- Нужно найти баланс, какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии, - пояснил политик.

В некоторых регионах уже вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Но в Краснодарском крае пока о дополнительных мерах пока официально объявлено не было, хотя в крае наблюдается незначительный рост инфицированных.

Известно, что сегодня, 16 июня первый вице-губернатор вместе с Роспотребнадзором края проведёт закрытое совещание по эпидемиологической обстановке на Кубани. Предполагается, что после него будут озвучены новые предложения по профилактике коронавируса. О них объявит губернатор края Вениамин Кондратьев.

Сейчас в регионе активно призывают вакцинироваться для коллективного иммунитета. В крае привито немного больше 20%, а нужно 60%. В Краснодаре даже организовали выездные прививочные кампании на предприятия. А в Новороссийске ужесточили масочный режим.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что привиться от COVID-19 в Сочи можно на базе лечебно-профилактических учреждений, а также в мобильном прививочном пункте в ТРЦ «Моремолл», который находится на улице Новая Заря, 7. Всего сейчас в городе развернуто 16 пунктов вакцинации, в том числе выездной для работы в отдаленных горных селах. Также накануне минздрав края предоставил еще два мобильных комплекса. Всех вакцинированных в Сочи помечают специальными наклейками.

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