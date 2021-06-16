Мобильные пункты вакцинации от коронавируса на курортах Краснодарского края: где находятся и как привиться туристам

Пункты вакцинации на курортах уже работают

Краснодарский край не собирается закрывать курортные города из-за вспышки коронавируса в стране. Как не планирует и вводить дополнительные требования для отдыхающих. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Однако власти края настаивают, что гостям курортов лучше бы вакцинироваться. Для этого им даже создали все условия. "КП" - Кубань" публикует адреса, где находятся мобильный пункты вакцинации от коронавируса на курортах Краснодарского края.

Итак, поставить жизненно важный укол можно:

- в ТРЦ «Море Молл» в Сочи;

- в Олимпийском парке в Сочи (напротив планетария «Сириус» и у олимпийских колец недалеко от ж/д вокзала);

- на Центральной площади в Туапсе;

- в ТЦ «Южный пассаж» в Новороссийске.

Очередей у пунктов вакцинации нет, поэтому можно запланировать визит к кубанским фельдшерам параллельно с экскурсией в местную достопримечательность. При этом здесь можно поставить как первый, так и второй компонент вакцины, если время для этого уже подошло.

Для этого нужно предоставить паспорт, медицинский полис и СНИЛС. А данные о полученной ранее прививке медики получат из единого регистра, сюда же отправятся сведения о введенной на отдыхе вакцине.