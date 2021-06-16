Губернатор Краснодарского края сделал заявление по поводу закрытия курортных городов из-за коронавируса

Глава Кубани сделал заявление по поводу закрытия региона из-за коронавируса. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край не собирается закрывать курорты. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

– Сейчас мы не собираемся закрывать ни Сочи, ни остальные города. Эпидемическая обстановка в регионе стабильная. Сегодня мы не видим необходимости вводить дополнительные меры, у нас до сих пор действует ряд серьезных ограничений, – сказал глава Краснодарского края.

Кондратьев также отметил, что в крае по-прежнему контролируют соблюдение всех антиковидных требований. На Кубани действует режим повышенной готовности: разрешена заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов, стадионов, спортивных объектов до 50% с соблюдением всех санитарных норм, кафе и рестораны работают до 00.00, сохраняется требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. И сохраняется масочный режим. Здесь стоит отметить, что в некоторых городах края за его несоблюдение начали усиленно штрафовать.

Тем временем Вениамин Кондратьев призвал вакцинироваться перед поездкой на курорты Краснодарского края.

– Курортный сезон будет напрямую зависеть от того, насколько активно жители и гости края будут вакцинироваться, – заключил губернатор.

Глава региона тем самым выразил надежду на то, что жители страны, которые едут на море, провакцинируются и приедут со сформировавшимся иммунитетом.

Кстати, туристы могут сделать прививки от опасной инфекции и на курортах Краснодарского края. На побережье работают мобильные пункты вакцинации. Они открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их число будет увеличено, можно будет получить вакцину в каждом городе на Черноморском побережье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На курортах Краснодарского края туристы активно бронируют отели на осень

Во многих гостиницах аншлаг (читайте далее)