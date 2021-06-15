В Новороссийске из-за коронавируса ужесточают масочный режим

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске ужесточают масочный режим. Нарушителей будут выявлеть и штрафовать уполномоченные сотрудники. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

- Усиливаем контроль в общественном транспорте, магазинах, торговых комплексах, такси, вокзалах, на предприятиях, местах общего пользования многоквартирных домов, медорганизациях, - написал в своем официальном аккаунте глава Новороссийска.

Также мэр добавил, что ношение масок должно быть постоянным. А предприятия и организации за нарушения масочного режима Роспотребнадзор может закрывать.

Напомним, в Краснодарском крае, начиная с 11 июня, ежедневно выявляется не менее 100 подтвержденных новых случаев COVID-19. Это неблагоприятная тенденция. В Москве и Питере уже объявили локдаун.