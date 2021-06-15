На Кубани за сутки выявили 105 человек с COVID-19, в том числе 10 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом в регионе осложняется.

По данным на 15 июня за сутки в госпитали Кубани попали 105 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Анапа и Сочи. Здесь выявили 26, 14 и 11 заболевших соответственно. В Горячем Ключе заразились девять человек, в Геленджике – семь, в Белореченском районе – четыре.

- По три заболевших выявили в Новороссийске, Славянском, Староминском, Усть-Лабинском, Новопокровском и Белоглинском районах. По два – в Армавире, Динском, Ейском, Ленинградском и Павловском районах. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Кореновском, Кущевском, Тимашевском, Тбилисском и Успенском районах, - сообщили в оперштабе.

Также известно, что среди заболевших за сутки 10 детей от 3 месяцев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что мэр Краснодара предложил вакцинировать сотрудников предприятий на работе. В городе могут сделать выездные прививочные кампании.