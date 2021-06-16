Вениамин Кондратьев призвал отдыхающих на курортах Краснодарского края делать прививку

Вениамин Кондратьев

В Москве и Санкт-Петербурге скорые с больными ковидом снова выстроились в очереди. В столице еще на неделю продлили выходные. Но пока власти убеждают снова расчехлить средства индивидуальной защиты, их жители собирают чемоданы, чтобы рвануть на юг.

А между тем, впервые с апреля количество заболевших в курортных городах Краснодарского края начало расти. В Сочи снова ввели в эксплуатацию резервные койки в больницах.

Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в стране, власти региона созвали совещание оперштаба.

А пока вакцинироваться от коронавируса всех, кто планирует отдых в регионе призвал и губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Отпуск станет возможным только в том случае, если все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться, и на отдых к нам приедут уже со сформировавшимся иммунитетом. Это напрямую влияет на то, в каких условиях пройдет туристический сезон на курортах края, - написал глава Кубани официальном тг-канале.

К слову, турпутевки в Сочи, Геленджик и Анапу раскуплены до осени.

Напомним, с инициативой ограничить въезд на отечественные курорты потенциально заразных ковидом туристов, выступил и заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

По словам депутата, на курорте необходимо ввести дополнительные меры защиты. Он считает, что из-за большого количества отдыхающих может ухудшиться ситуация с COVID-19 на побережье. Кривоносов предложил исполнительным органам власти проработать вопрос о введении обязательных справок о прохождении ПЦР-тестов и экспресс-теста в аэропорту для того, чтобы «все спокойно отдыхали».