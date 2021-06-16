Мэр Краснодара поставил прививку от коронавируса и рассказал, почему он это сделал

Вакцинация нужна для коллективного иммунитета

В Краснодарском крае активно взялись за вакцинацию от коронавируса. Мотивация простая – чем больше людей получат прививку, тем быстрее выработается коллективный иммунитет, который просто необходим в борьбе с массовым заболеванием. Мэр Краснодара сделал прививку от коронавируса и рассказал о том, почему это важно.

- Знаю, что уже более 120 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от коронавирусной инфекции. Я благодарен жителям города, которые проявили сознательность и активную жизненную позицию. Кажется, что это большая цифра. Но для миллионного города этого недостаточно, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я только что тоже прошел вакцинацию от COVID-19 первым компонентом, потому что титры антител у меня наконец опустились до минимального значения, - написал в своем тг-канале мэр.

Также глава Краснодара отметил, что однажды переболевший не защищён от повторного заболевания, а болезнь может вернуться в наши семьи.

- Сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону. Мы снова видим ограничения. От них страдают предприятия и малый бизнес. Если мы не хотим потерять привычный ритм жизни в Краснодаре, необходимо, чтобы вакцинацию сделали как можно большее количество людей. Давайте побережём свое здоровье, своих родных и близких!, - заключил чиновник.

Тем временем мы собрали для вас мобильные пункты вакцинации в Краснодарском крае. Где и как правильно привиться читайте в нашем материале.