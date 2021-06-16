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Общество16 июня 2021 20:27

На Кубани больше 20% девятиклассников не сдали ОГЭ по математике

В апелляционную комиссию выстраивались длинные очереди
Анастасия БАРБАШ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Аттестаты об окончании средней школы выдали только тем, кто успешно сдал ОГЭ.

Аттестаты об окончании средней школы выдали только тем, кто успешно сдал ОГЭ.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

После года длинных каникул и удалённого обучения на низкие результаты по математике жалуются многие родители кубанских девятиклассников. Очередь в апелляционную комиссию подтверждает, что спрос на пересдачу в этом году оказался велик.

- У нас 39 детей в классе. 26 из них переписывали математику, потому что они не аттестованы. А 12 других учеников в это время на торжественной линейке получали аттестат. В параллельном классе «Г» двойки получил 21 ребёнок, - рассказала мама выпускника 9-ого класса краснодарской школы №50.

По официальным данным краевого министерства образования Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике 27 и 28 мая сдавали 58 тысяч девятиклассников. На 4 и 5 написали 40,5% участников. Тройки получили 38% учеников.

- Не справились с заданиями 21,5% школьников, - пояснили в минобре Кубани.

- Онлайн мы успевали проходить новый материал, но всё же углублённо проконтролировать готовность каждого ученика было сложно, - признаётся учитель средней школы. - В ОГЭ детям дали задания по геометрии за 8 класс. Материал сложный, а мы в этот момент были на дистанционке: не все смогли усвоить и запомнить.

Пересдачу назначили на 16 июня. По словам родителей, результаты апелляций так и не были озвучены. Не зная, как пересчитаны баллы, школьники дружно отправились на повторный экзамен. Второй раз сдавали ОГЭ по математике 8 тысяч учеников - это официальные данные министерства образования.

Школьники жаловались на то, что к некоторым заданиям их просто не готовили. Но чиновники от образования уверяют - сюрпризов в тестах не было.

- Структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по всем учебным предметам определяет Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), - поясняют вопрос в краевом министерстве образования. - ФИПИ разрабатывает и ежегодно публикует на своем официальном сайте материалы, призванные помочь выпускникам в подготовке к экзамену. ФИПИ контролирует сложность заданий, опираясь на требования федеральных государственных образовательных стандартов. Все демоверсии осенью 2020 года после общественного обсуждения опубликованы в открытом доступе для педагогов и родителей.

На «тройку» школьник должен набрать минимальное количество первичных баллов - 8, набранных в сумме за выполнение заданий по алгебре и геометрии. При этом из 8 баллов не менее 2 баллов должно быть получено за выполнение заданий по геометрии.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ