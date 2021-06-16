На Кубани больше 20% девятиклассников не сдали ОГЭ по математике

Аттестаты об окончании средней школы выдали только тем, кто успешно сдал ОГЭ. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

После года длинных каникул и удалённого обучения на низкие результаты по математике жалуются многие родители кубанских девятиклассников. Очередь в апелляционную комиссию подтверждает, что спрос на пересдачу в этом году оказался велик.

- У нас 39 детей в классе. 26 из них переписывали математику, потому что они не аттестованы. А 12 других учеников в это время на торжественной линейке получали аттестат. В параллельном классе «Г» двойки получил 21 ребёнок, - рассказала мама выпускника 9-ого класса краснодарской школы №50.

По официальным данным краевого министерства образования Основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике 27 и 28 мая сдавали 58 тысяч девятиклассников. На 4 и 5 написали 40,5% участников. Тройки получили 38% учеников.

- Не справились с заданиями 21,5% школьников, - пояснили в минобре Кубани.

- Онлайн мы успевали проходить новый материал, но всё же углублённо проконтролировать готовность каждого ученика было сложно, - признаётся учитель средней школы. - В ОГЭ детям дали задания по геометрии за 8 класс. Материал сложный, а мы в этот момент были на дистанционке: не все смогли усвоить и запомнить.

Пересдачу назначили на 16 июня. По словам родителей, результаты апелляций так и не были озвучены. Не зная, как пересчитаны баллы, школьники дружно отправились на повторный экзамен. Второй раз сдавали ОГЭ по математике 8 тысяч учеников - это официальные данные министерства образования.

Школьники жаловались на то, что к некоторым заданиям их просто не готовили. Но чиновники от образования уверяют - сюрпризов в тестах не было.

- Структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена по всем учебным предметам определяет Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), - поясняют вопрос в краевом министерстве образования. - ФИПИ разрабатывает и ежегодно публикует на своем официальном сайте материалы, призванные помочь выпускникам в подготовке к экзамену. ФИПИ контролирует сложность заданий, опираясь на требования федеральных государственных образовательных стандартов. Все демоверсии осенью 2020 года после общественного обсуждения опубликованы в открытом доступе для педагогов и родителей.

На «тройку» школьник должен набрать минимальное количество первичных баллов - 8, набранных в сумме за выполнение заданий по алгебре и геометрии. При этом из 8 баллов не менее 2 баллов должно быть получено за выполнение заданий по геометрии.