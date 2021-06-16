Первый тренер братьев Миранчуков: Алексей в матче с финнами забил свой фирменный гол левой ногой и сделал матч

Первый тренер братьев Миранчуков Александр Воронков Фото: Евгения ХИЛЬКО

Россия обыграла Финляндию благодаря голу Алексея Миранчука. Трудно переоценить значимость этой победы: она возвращает сборную нашей страны в борьбу за плей-офф Евро-2020. Российские футболисты заставили болельщиков поволноваться. Как только складывалась благоприятная ситуация для гола, финны спасались чудесным образом.

Наконец, на 45-й минуте Алексей Миранчук своим фирменным ударом левой ногой отправил мяч в дальнюю девятку. Итоговый счет матча 1:0.

«Комсомольская правда» - Кубань» связалась с первым тренером братьев Миранчуков Александром Воронковым, который сейчас находится в отпуске в родном городе спортсменов – надежд российского футбола - Славянске-на-Кубани.

Братья с Александром Воронковым

- Игру смотрел, бесконечно рад за Алексея, - признался «Комсомольской правде» - Кубань» Александр Воронков. – Шикарный гол в его стиле левой ногой. Победа российской команды всегда вдохновляет, мы не часто выигрываем.

Александр Воронков рассказал, как с первых тренировок Алексей стал проявлять себя, как мальчик с большим будущим.

- Он левша, а они всегда немного способнее в спорте, чем правши, - считает тренер. – Алексей выделялся своим талантом. С ним было приятно работать. Алексей был не только одарен, но и хороший парень. Он был вспыльчив только на игре. На тренировках проявлял дисциплинированность и настойчивость.

Братья Миранчуки со своим первым тренером

Роль первого тренера стала решающей в судьбе Алексея Миранчука. Он не только разглядел в мальчике будущую звезду футбола, но и помог ему расти, благодаря участию во всероссийских матчах. Александр Воронков сейчас продолжает работать тренером по футболу, занимается с юными спортсменами команды «Черноморец» в Новороссийске.

КОНКРЕТНО

Александр Воронков в молодости и сам был игроком на поле. Он решил пойти по стопам деда-железнодорожника Никиты Сокола, который занимался футболом в советские годы. Александр Воронков был в сборной Краснодарского края, выступал за клуб «Кубань». Но, получив травмы, спортсмен решил не играть, а учить.

Этому тренеру должны сказать «спасибо» все ценители хорошего футбола. Именно он увидел в Миранчуках талант, хотя до прихода в футбол мальчики занимались танцами и каратэ.

А началось все в 2004 году - братьям было всего девять лет. Александр Воронков работал тогда в спортивном клубе «Олимп» в станице Анастасиевской, что в 20 километрах от Славянска. Будущие звезды футбола занимались в другой спортивной секции. А затем Миранчуки вместе со своим пришли в команду Александра Воронкова.

По словам тренера, с первых минут на поле братья выделялись на фоне остальных детей - быстрые, резкие, ловкие с отличной координацией, правда, ничего не умели. Но ежедневные тренировки на поле сделали свое.

Благодаря Миранчукам, команда вдохновилась, зашевелилась, стала выезжать на российские соревнования, которые проводились на Черноморском побережье Кубани.

Спустя три года на одном из таких турниров Алексея и Антона увидели скауты «Спартака». Просмотр был в Кропоткине, сюда приехал главный тренер академии Борис Стрельцов и тренер одного из возрастов Алексей Леонов. В итоге из 20 ребят в Москву отобрали только восемь, в их числе Миранчуки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что «Аталанта» перечислит 29 тысяч евро в родной город Алексея Миранчука. Деньги планируют потратить на развитие детского футбола в Славянском районе.