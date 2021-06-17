"На город вылилось еще одно море": Анапа после ночного ливня оказалась под водой

Фото: Типичная Анапа

Ураган накрыл Краснодарский край в ночь на 17 июня. От стихии одним из самых пострадавших городов стала Анапа. Здесь не только подтопило улицы и дороги, потоки после залпового ливня зашли во дворы.

- В Анапе и Темрюке вода зашла на 9 придомовых территорий. Последствия ликвидируются, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Типичная Анапа

Также на курорте размыло прибрежные территории. Например, ни один час уйдет у местных властей, чтобы восстановить Лечебный пляж после разбушевавшейся стихии. Здесь размыло песчаный берег, пострадали душевые, деревянные раздевалки и другая инфраструктура.

Ночной ураган местные жители снимали на видео, в объективы камер мобильников попали затопленные дороги, а также последствия ливня. Кадрами сразу же делились в соцсетях.

Фото: Типичная Анапа

"Такое ощущение, что ночью с неба на город вылилось еще одно море, но хорошо, что к утру немного стихло", - пишут пользователи в сети.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что около часа ночи 17 июня мощный ливень обрушился также на Краснодар. В течение двух часов в городе лило как из ведра. Этого времени хватило, чтобы под воду ушли десятки улиц. С последствиями справляются до сих пор.

А накануне в Краснодарском крае от града пострадал Павловский район. Там побило крыши домов и урожай.

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