Последствия града на Кубани 16 июня 2021: урожай на земле, крыши повреждены

Град погубил урожай Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Последствия града на Кубани 16 июня 2021 принесли селянам страшные неприятности. Прогноз погоды на июнь в Краснодарском крае не предвещал ничего хорошего. Из-за температурных качелей первый месяц лета получится холодным. После нескольких дней жары на регион обрушилась новая стихия. Град размером с монету обрушился на Калининский район. Пострадали растения

Град на Кубани Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Последствия града на Кубани 16 июня 2021 стали причиной гибели урожая и не только. Повреждены дома и теплицы, на машинах - вмятины.

Град быстро таял Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

А сегодня, 16 июня, в Калининском и Павловском районах Кубани выпал град. Станице Гривенской повезло больше, льдины с неба сыпались размером с мелкий гравий. А вот в станице Новопластуновской - беда. Град разборонил огороды.

- Тучи заходили долго, от них был громкий гул, было очень страшно. Потом пошёл дождь, следом за ним пошёл град. Он шёл на протяжении часа, - рассказала местная жительница Юлия.

Последствия града Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Итог часового градобоя — полный огород воды и сбитый урожай. На кадрах, которыми Юлия поделилась с редакцией «КП»-Кубань», виден лежащий на земле урожай черешни. Град сбил все ягоды, теперь из них - ни компот не сваришь, ни варенье не закатаешь.

Разбили крупные градины размером с куриное яйцо и крышу дома. Растаяв на чердаке, вода пошла в дом через натяжной потолок. Мощную струю воды жильцы ловили тазиками и кастрюлями.

— Я живу на окраине станицы, нас задело краем. Центру станицы досталось гораздо больше. Крыши в домах побиты - решето, машины без стекол, все во вмятинах, живого места нет, — рассказала местная жительница Олеся.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей. Спасатели рекомендуют оставаться дома.