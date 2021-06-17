Фото: @kazan.hcanson

В Сочи напали на экс-лидера группы «Лесоповал» Руслана Казанцева. Музыкант госпитализирован с переломом челюсти и сотрясением мозга. Об этом сообщается на его личной странице в Instagram.

Руслан Казанцев объяснил, что на него напали в ночь на 14 июня в частном доме в Адлерском районе. Точнее - в Фермерском переулке. Музыкант приехал в Сочи на гастроли и остановился в частной гостинице.

По его словам, после концерта артисты собрались за столом, что не понравилось хозяйке. Застолье спровоцировано конфликт, в который вмешались муж и сын квартиросдатчицы.

Музыкант рассказал, что получил сильный удар сзади и потерял сознание. Скорая помощь забрала его в больницу. В итоге его госпитализировали с серьезными травмами, сейчас он находится в больнице.

— Я хочу официально обратиться в органы прокуратуры и заявить, что на меня произошло нападение. На меня напали, ударили сзади каким-то предметом. У меня двойной перелом челюстно-орбитального комплекса, — говорит Руслан Казанцев на видео, демонстрируя огромный кровоподтек вокруг левого глаза.

В лечебном учреждении «Комсомольской правде» - Кубань» сказали, что состояние здоровья артиста удовлетворительное.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи две группы туристов из-за места на парковке устроили перепалку, которая переросла в перестрелку. На курорте это уже второй за сутки конфликт с применением огнестрельного оружия. Видео шумной ссоры размещено в соцсетях. Разгорелся спор, очень скоро стороны перешли на высокие тона. Далее на кадрах видно, как мужчины достали травматические пистолеты.

ЧП произошло на улице Гоголя в Адлерском районе. Очевидцы происшествия немедленно вызвали полицию, все участники конфликта были доставлены в отделение.

Днем раньше конфликт со стрельбой произошел на другой улице Адлера – Бакинской. Массовую драку со стрельбой толпа мужчин устроила средь бела дня. Около 13:00 они сначала бурно поскандалили на детской площадке по улице Бакинской, затем побежали во двор к одному из соседей. А там взялись за оружие. Местные жители снимали скандал из окон. На видео отчетливо слышна автоматная очередь.