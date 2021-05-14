«Ой, что тут происходит!»: В Сочи массовая драка со стрельбой попала на видео

Полицейские проводят проверку

Массовую драку со стрельбой толпа мужчин устроила 14 мая в Сочи. В час дня они сначала бурно поскандалили на детской площадке по улице Бакинской, затем побежали во двор к одному из соседей. А там взялись за оружие. Местные жители снимали скандал из окон. На видео отчетливо слышна автоматная очередь.

- Ой, что тут происходит! Ох, понеслась! Средь бела дня! – комментирует за кадром автор ролика.

При перестрелке, к счастью, обошлось без жертв. Но два человека ранены, их задержали оперативники.

- Один из мужчин забежал во двор к соседу, хотел спрятаться. Сосед чудом уцелел, пули летали во все стороны. Одного участника потасовки ранили в ногу, второго – в живот, - рассказал житель улицы.

На месте работают оперативники

Обстоятельства и причины конфликта сейчас выясняют полицейские, проводится проверка. Несколько человек – участников потасовки - объявлены в розыск.

- Сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск предполагаемых участников конфликта. Она передана дежурным нарядам, местонахождение мужчин устанавливается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что к розыску участников конфликта привлечены сотрудники и военнослужащие Росгвардии.