Полиция начала проверку после перестрелки на детской площадке в Сочи

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14 мая на детской площадке улицы Бакинской в Сочи случилась перестрелка. Там несколько местных жителей сначала устроили словесную перепалку, а затем схватились за ружья. Двоих госпитализировали с огнестрельными ранениями, больше никто не пострадал.

- Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, составили ориентировку на розыск предполагаемых участников конфликта, которую передали всем дежурным нарядам, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас оперативники разыскивают всех причастных к перестрелке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.