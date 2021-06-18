Директор телеканала «Краснодар»: телик должен быть доступен где угодно

Максим Жмутский

Директор телекомпании "Краснодар" Максим Жмутский в студии программы "Время первых" на радио "Комсомольская правда" рассказал, как делает телевидение современным и почему оно не умрет.

- Мы - главный городской телеканал! Вещаем не только на город, но и на край в кабельных сетях. Это модный, молодёжный, современный. Очень интересный телеканал. Это не моё мнение – это мнение людей. У нас собственное программирование. Из 24 часов 17-18 часов закрывает наш контент. Да, с повторами, но зато мы показываем наши продукты о Краснодаре, о крае, о людях. Это моя принципиальная позиция говорить о людях и об уникальных локациях. У нас телевизионный конвейер, - ответил в эфире Максим Жмутский.

- Что бы ответили критикам, которые говорят о том, что телевидение уже никто не смотрит, что у нынешнего телевидения позиции уже не такие прочные? - ведущая Александра Кошелева.

- Если бы телик умер, то о нём бы и не говорили! Почему столько разговоров? Я такой же пользователь социальных сетей, но если контент качественный, то я посмотрю его по ТВ, почему нет. Я даже в эту полемику не хочу вступать, про то, что телик умрёт или что интернет его поглотит. Да нет, Все те кто делают контент в интернете – вышли из телика. Телик должен трансформироваться. Он уже не может существовать в прежних форматах. Телевидение ещё всех нас переживёт.

- На какие форматы и направления вы делаете ставку?

- Я два года управляю телеканалом. За это время мы меняли направления. Я глубоко убеждён, что мы не только должны быть вещателем сегодняшнего инфоповода оригинального, новостного, но и производителями качественного контента. Мы подготовили много вечнозелёных проектов. Мы не привязываемся к дате, а рассказываем о достопримечательностях Краснодара, например. Самое важное, телик должен быть доступен где угодно. В виде подкаста в наушниках, в инсте, ютюбе и социальных сетях.

- Какие проекты появятся в ближайшее время?

- У нас только что стартанул авторский проект для мужчин – автолюбителей. Ещё мы делаем проект о судьбах людей с ограниченными возможностями здоровья. Крутые люди и нам многому можно у них поучиться. А ещё мы планируем разговорный жанр на около политические темы.

- Вы часто вмешиваетесь в рабочий процесс своей компании?

- Я очень доверяю своим сотрудникам. Я не вмешиваюсь. Я, конечно, в курсе всего производственного процесса. Но я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. А моя задача, как руководителя, дать возможность предлагать, участвовать, делать. Считаю, что очень плохо, когда генеральный директор начинает подсказывать оператору где поставить камеру. Жесткая диктатура недопустима. Это диалог. Телевидение – это творчество, здесь быть не может диктатуры.

- А есть у телеканала «Краснодар» какая-то фишка?

- У нас 96 фишек. Все мои коллеги – фишки. Главная наша отличительная черта – лёгкость. Мы снимаем на телефоны, мы экспериментируем. Некоторые телеканалы этого стесняются, а мы нет. Мы мобильны и быстры. Операторы монтируют, корреспонденты ездят за рулём. Многостаночность и лёгкость – наши фишки и за это я коллегам благодарен.

- Интернет помогает или мешает?

- Интернет наш союзник, он нам даёт аудиторию. Мы доносим до людей информацию. Из интернета приходит обратная связь, оттуда приходит реклама. Интернет - это круто. Мы теперь знаем, что наш зритель 35+. Мы стараемся делать контент и для молодых людей. И мы есть во всех социальных сетях и даже в тик-токе.

- Вы берёте на работу сотрудников без опыта?

- Обязательно. Практика такая, что у нас может прийти студент и вырасти до специального корреспондента и уйти на другой канал. Нас часто называют кузницей кадров. Иногда даже и не по специальности. Бывают случаи, когда люди без журналистского образования делают очень крутые проекты, которым профессионалы могут позавидовать.

"Время первых" с Александрой Кошелевой

- У вас есть ютюб канал с оригинальным названием «Безумный Макс». Зачем вам это надо?

- По выходным я занимаюсь не только с семьёй, но ещё и на съёмках. Мне захотелось. Не могу на одном месте сидеть. Если ты претендуешь на то, что ты современный руководитель, то надо быть живым. Я общаюсь на своём канале с главами муниципалитетов. У аудитории есть запрос на жизнь и я захотел показать, что начальники тоже люди. Что они живые: ловят рыбу, отдыхают, матерятся. Они крутые, смешные, своеобразные.

- Какое эксклюзивное заявление вы хотите сделать?

- В понедельник я планирую сделать прививку от COVID-19. Да, я переболел, но сейчас антитела на нуле. На следующей неделе я и моя жена сделаем прививки от коронавируса и будем спокойны, что с нами лично ничего не случится. И вам я этого желаю. Не сочтите за пропаганду! Это чистая правда!