Туман стал причиной массовой аварии с погибшими в Адыгее

В Адыгее из-за тумана столкнулись три автомобиля. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Утром 31 декабря юг России окутал густой туман. Видимость на дорогах из-за плотной пелены не превышала нескольких метров. Водители включали фары дальнего видения, но и это не помогло избежать страшной трагедии на федеральной трассе А-160 в районе Адыгейска.

Погибли три человека. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Здесь в 8 утра произошло массовое ДТП, унесшее жизни людей. Столкнулись три автомобиля. Среди трех погибших и ребенок.

Трагедия унесла жизнь трехлетнего ребенка. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

- Водитель ВАЗа выехал на встречку, зацепил по касательной один автомобиль, после чего легковушку отбросило под встречный большегруз. От удара отечественная легковушка загорелась, - рассказывают детали очевидцы.

Участок ДТП оцеплен. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

На место прибыли сотрудники экстренных служб и полиция. После того как спасателям удалось потушить полыхающий автомобиль, в искореженном салоне обнаружили тела погибших – двух взрослых и ребенка. Уже известно, что это трехлетняя девочка.

- Пострадавших - несколько человек, бригадами скорой медицинской помощи все они доставлены в медицинские учреждения Адыгеи и Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Адыгея.

На месте работают эксперты. Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

На месте автокатастрофы продолжают работать следователи, эксперты, сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Причины, виновника и точные обстоятельства происшествия еще устанавливают.

Расследование причин происшествия взял под личный контроль служб министр внутренних дел по Республике Адыгея Олег Безсмельницын.

Сейчас участок трассы, где произошла смертельная авария, оцеплен. Безопасность обеспечивают дополнительные наряды ДПС.

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