Обстоятельства случишеговся выясняются. Фото: Иван ВИСЛОВ

У самолета, летевшего из Москвы в Краснодар, обнаружили неисправность. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в авиационных кругах.

Как стало известно, рейс из аэропорта Внуково в кубанскую столицу был запланирован 31 декабря в 13:30. Перед полетом, как того и требует протокол, воздушное судно осмотрели техники. Проверили не только корпус самолета, но и его внутренние системы. Все работало штатно, потому наземные службы разрешили взлет.

Однако, когда лайнер был уже в воздухе, командир воздушного судна сообщил о неисправности оборудования.

- По словам пилота, не обновлялись температурные данные в специализированной системе, которая автоматизирует большое число полптных операций, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Как говорят специалисты, эта неисправность не является серьезной и угрожающей самому полету.

- Потому командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения в Краснодар, - добавляет «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Наземные службы дали добро.

Согласно онлайн-табло Международного аэропорта "Краснодар", борт приземлился в 16:00. Приземление прошло успешно. После посадки самолет отправился на стоянку, где его вновь стали проверять.

Напомним, ранее сообщалось, что Новый год в воздухе встретили около тысячи пассажиров из Краснодара и Сочи. Виной тому стал туман, который отразился на расписании аэропорта Краснодар.

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