Самолет из Сочи в Симферополь задержали на 8 часов из-за проблем с кондиционированием

Обстоятельства случишеговся выясняются. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из сочинского аэропорта в назначенное время не вылетел самолет в Симферополь. Воздушное судно должно было отправиться на полуостров утром 24 декабря, но этого и не произошло. Как удалось узнать «КП» - Кубань», задержку рейса объяснили поломкой самолета.

Перед полетом, как того и требуют правила, лайнер осмотрели. Никаких повреждений найдено не было, все системы работали штатно. Потому наземные службы дали добро на вылет. Однако позже командир воздушного судна сообщил о неисправности оборудования.

- В 10:54 на исполнительном старте, экипаж самолета RRJ-95 доложил о проблеме в системе кондиционирования, - сообщает «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах. - После этого командир запросил возврат на стоянку.

Отметим, что такая неисправность считается опасной.

- Система кондиционирования воздуха в самолете предназначена для поддержания давления и температуры воздуха в гермокабине летательного аппарата на уровне, обеспечивающую нормальную жизнедеятельность экипажа и пассажиров, - говорят авиатехники. - Если система неисправна, то самолету никогда не разрешат взлететь.

Требовалась оценка его технического состояния. Поэтому борт решено заменить. Правда, на это потребовалось много времени. Согласно онлайн-табло аэропорта Симферополя, самолет должен прибыть в 12:20. Но в итоге рейс был задержан на 8 часов.

- Пассажиры этого рейса были отправлены в 19:15. Для этого задействовали резервное воздушное судно, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского международного аэропорта.

Борт успешно приземлился в Симферополе в 20:21.

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