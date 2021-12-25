«Тело сына не нашли, потому каждый день жду его домой!»: пять лет авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

Родственники просят исправить ошибки на мемориале в именах погибших. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Пять лет назад, 25 декабря, в Черное море рухнул самолет Минобороны России Ту-154. Он вез гуманитарку в Сирию. На борту находились 92 человека - артисты ансамбля Александрова, журналисты и руководитель благотворительного фонда Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза.

После катастрофы сообщили, что причиной происшествия могло быть «нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям». Было заведено уголовное дело, но спустя три года его закрыли из-за отсутствия состава преступления.

Как летел Ту-154.

Сейчас в Сочи о той страшной трагедии напоминает памятник, который установили спустя 2,5 года после авиакатастрофы. Монумент жертвам крушения поставили на набережной реки Мзымта. Только там нашелся свободный клочок земли для памятника, который сделал за свой счет один из меценатов, пожелавший остаться неизвестным.

От Ту-154 остались лишь часть фюзеляжа и десятки мелких обломков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МАТЬ ЖДЕТ СЫНА ДОМОЙ

В конце декабря 2016 года ансамбль имени Александрова должен был дать новогодний концерт для российских бойцов в Сирии. Среди музыкантов был и 25-летний вокалист коллектива из Лабинска Михаил Васин. На выступление он отправился вместе со своей невестой 22-летней Ралиной Гильмановой - она тоже музыкант. Предложение руки и сердца молодой человек сделал незадолго до той последней командировки. Свадьбу хотели сыграть как вернутся…

Михаил и Ралина должны были пожениться после командировки в Сирию.

- Знаете, эта девочка была замечательная, я ее полюбила сразу, как собственную дочь. Потому с семьей Ралины мы по-прежнему близко общаемся, поддерживаем друг друга. Мы каждый год вместе ездим в Адлер, возлагаем цветы к памятнику. От нас на мемориале всегда две корзины роз, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» мама музыканта Марина Васина.

Михаил Васин с детства мечтал выступать на сцене. Фото: с личной страницы героя публикации в Сети.

За последние пять лет появилась у родителей Миши и Ралины печальная традиция - они выходят на катере в море, к тому месту, где примерно рухнул самолет, и бросают траурный венок в воду.

Марина Васина (слева), Маша и ее крестный отец Михаил. Фото: с личной страницы героя публикации в Сети.

- Страшно представить, какая была авиакатастрофа, от моего сына не осталось даже косточки. Из воды вытащили лишь его документы, удивительно, но они сохранились в идеальном состоянии. Так что сына своего я по-человечески так и не похоронила, - говорит мама Михаила Васина. - Потому я каждый день жду сына домой. В моем доме на каждой полке фото Мишеньки и его невесты Ралины. Их снимки никогда не уберу из комнат - эта рана в груди уже не зарастет.

На здании школы, где Михаил Васин проучился шесть лет, установили памятную доску.

После трагедии всем родственникам погибших александровцев вручили посмертные медали «Участника военной операции в Сирии».

– Нам выплатили компенсацию - 5,8 млн рублей. Но, честно сказать, я эти деньги толком не тратила. Они неправильно пришли в мою жизнь, - вздыхает мама музыканта.

ПРАВКИ НЕ ВНОСЯТ ИЗ-ЗА БЮРОКРАТИИ

Рядом с пилотом Ту-154 пять лет назад сидел 33-летний армавирец Александр Ровенский. Он был помощником командира. К тому моменту в небе он провел более 10 тысяч часов. А дома его ждала жена Алеся и две дочки. Сейчас одна готовится к школе, а вторая делает большие успехи в художественной гимнастике и все свои награды посвящает папе. Когда он погиб, старшей дочке было пять лет, младшей - два года.

Александр Ровенский был помощником командира корабля.

Сейчас семья пилота живет в Москве, и его вдова добивается того, чтобы имя ее мужа увековечили.

В небе летчик провел более двух тысяч часов - «тушку» знал, как свои пять пальцев. Фото: с личной страницы героя публикации в Сети.

- В училище, откуда выпустился муж, обещали установить памятную доску. Но, говорят, нет финансирования. А в школе, где учился Саша, с меня запросили справку о том, что Саша не виновен в трагедии, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Алеся Ровенская. - Хотя дело уже давно закрыли, состава преступления не нашли. Да и экипаж ни в чем не виноват! Еще прошу исправить ошибку в отчестве мужа на памятнике жертвам катастрофы в Сочи, но из-за бюрократических проволочек этого сделать пока не могут. Причем неверно написали имена и других погибших…

На каменных страницах изображен борт со списком имен всех жертв той страшной трагедии. Фото: Константин БРЕДНИКОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Родственники просят компенсаций

- Во время работы комиссии, куда вошли эксперты Минобороны, Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета, Минпромторга и авиационного концерна «Туполев», были проанализированы все обстоятельства происшествия. Изучены и технические параметры полета Ту-154 с момента взлета, - сообщали в Минобороны России. - Никаких нарушений действующих требований, касающихся рассадки пассажиров в салоне Ту-154, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял 152 килограмма, не было.

Уголовное дело о крушении закрыли. Однако, адвокат потерпевших Игорь Трунов добивается того, чтобы его открыли снова. Для этого он подал жалобу в Европейский суд по правам человека от родных 92 погибших.

- Следующий этап - нашу жалобу вышлют ответчикам для того, чтобы они могли прислать свои возражения либо закончить это дело миром, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат потерпевших Игорь Трунов. - Мы просим выплатить еще компенсации морального вреда родственникам погибших, ведь они получили только единовременную выплату.

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

Экипаж и пассажиры военного самолета Ту-154

25 декабря 2016 года военный самолет Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи. На бору воздушного судна находились 92 человека - члены экипажа, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда» (подробности)

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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