«Стабилизация высоты не работает»: У самолета, летевшего из Сочи в Тюмень, обнаружили неисправность

Сейчас воздушное судно осматривают техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этот авиацинцидент произошел днем 20 ноября. Из аэропорта Сочи вылетел Boeing 737-8KN. Самолет, на борту которого были пассажиры, направлялся в Тюмень.

Перед полетом, как того и требуют правила, лайнер осмотрели. Никаких повреждений найдено не было, все системы работали штатно. Потому наземные службы дали добро на вылет.

Согласно онлайн-табло аэропорта Сочи, самолет отправился в рейс в 10:15 - прибыть в аэропорт Тюмени должен был в 15:50 по московскому времени. Однако в воздухе возникла заминка.

В 100 километрах от аэродрома Уфы капитан воздушного судна сообщил о неисправности оборудования.

- В самолете перестала работать стабилизация высоты, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - В связи с этим пилоты запросили выход из слоя RVSM. Для этого воздушного пространства автопилот и высотомер должны быть работоспособными. В случае выхода из строя, пилот должен связаться с управлением воздушным движением, которое выведет самолет из воздушного пространства РВСМ или примет другое решение. Как правило, пилотам назначают новые эшелоны полета, чтобы самолет продолжил рейс. То есть капитан Boeing действовал по протоколу.

Как уточняется, сигнал бедствия самолет не подавал, срочности не объявлял.

- В итоге он после сообщения последовал в аэропорт назначения, - добавляет источник в авиационных кругах.

Согласно табло международного аэропорта «Сочи», приземлился он в тот же день в 15:42 по местному времени в аэропорте «Рощино». Никто из пассажиров не пострадал. После полета самолет отправили на осмотр техникам.

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