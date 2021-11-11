У самолета, вылетевшего из Сочи в Москву, обнаружили повреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самолета, летевшего из Сочи в Москву, обнаружили повреждения. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в авиационных кругах.

Как стало известно, рейс был еще в выходные. Перед взлетом воздушное судно проверили, дали добро на полет, который прошел в штатном режиме. Однако уже после посадки в аэропорту Шереметьево техники заметили у самолета повреждения.

- На послеполетном осмотре обнаружена забоина на лопатке вентилятора. При этом как таковых следов от посторонних предметов не наблюдалось, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

В итоге самолет от полетов отстранили. Требовалась оценка его технического состояния. После экспертизы лопатку вентилятора заменили, сейчас лайнер вновь в строю - его допустили к дальнейшей эксплуатации.

Напомним, ранее сообщалось, что американский самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем. А до этого боинг, летевший над Краснодарским краем, резко потерял высоту из-за выключившегося автопилота.