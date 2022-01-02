Трассы превратились в лед, а очереди – в ринг. Из-за снегопада горнолыжные курорты Сочи ломились от туристов

Люди стояли на льду Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/

83 тысячи туристов встретили Новый год в Сочи. Это не рекордный, но высокий показатель, один из лучших за время пандемии.

Более 22 тысяч человек остановились в горном кластере. Заполняемость отелей здесь запредельная – свыше 80%. Таким цифрам позавидуют даже зарубежные курорты.

На праздники здесь развернулся оперативный штаб. Он следит за обстановкой на курортах. Координирует все: от соблюдения санитарных норм до безопасности отдыхающих.

Только подъемниками ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Избегать очередей на спусках позволяют волонтеры. Они распределяют потоки людей.

Но второе января стало исключение. С самого утра на курорте зарядил мощный снегопад. Из-за него даже парализовало движение на горной трассе. Здесь застряли десятки машин.

Еще большая очередь образовалась на склонах. Социальные сети облетели кадры, как сотни людей толпятся у подъемников. Очередь практически не двигается.

- Это не самая большая очередь, которую я видел, – признается Алексей Фостер, автор видео. Он катается на склонах Сочи уже пятый сезон. С перерывами приезжает сюда в декабря, уезжает – в апреле.

Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/

- Я вожу лагеря из Крыма. Ставлю ребят на сноуборды, лыжи, – добавляет мужчина.

Но второе января Алексей запомнит надолго. Таких очередей он не видел уже давно. Вместе с супругой он отстоял около получаса.

- Сотрудники делали все как положено. Просто так совпало: второе января и толпы людей, которые пришли кататься, – говорит Алексей.

Люди стояли на льду Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/

Вместе со снегопадом на курорт пришло потепление. За пару часов температура воздуха увеличилась до нуля градусов.

- Шел сильный снег. Он падал и таял на одежде. То же самое – с трассами. Люди сразу укатывали свежий снег, и он превращался в лед, – объясняет Алексей.

Фото: instagram.com/oxygen_active/

Кататься в таких условиях было невозможно. После пары спусков Алексей собрал вещи и уехал в отель. А очереди на курорте только увеличились.

- Много негатива было в толпе. Люды рычали друг на друга, у всех сдавали нервы. Кто-то лыжам на сноуборд наехал, кто-то – наоборот, – вспоминает Фостер.

Но Алексей считает, что избежать очередей было нереально. По разным причинам не работало сразу несколько трасс.

- Обычно открыто 20-30 склонов, а сейчас – 3-4. Люди пошли после праздников, а кататься негде. Все пошли в одну очередь, – резюмирует мужчина.

Сейчас ситуация на склонах улучшилась, очереди – уменьшились. Но прогнозы синоптиков неутешительные. Они заявили о возможном сходе лавин на нескольких участках.