Трассы превратились в лед, а очереди – в ринг. Из-за снегопада горнолыжные курорты Сочи ломились от туристов

Люди стояли на льду Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/
83 тысячи туристов встретили Новый год в Сочи. Это не рекордный, но высокий показатель, один из лучших за время пандемии.
Более 22 тысяч человек остановились в горном кластере. Заполняемость отелей здесь запредельная – свыше 80%. Таким цифрам позавидуют даже зарубежные курорты.
На праздники здесь развернулся оперативный штаб. Он следит за обстановкой на курортах. Координирует все: от соблюдения санитарных норм до безопасности отдыхающих.
Только подъемниками ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Избегать очередей на спусках позволяют волонтеры. Они распределяют потоки людей.
Но второе января стало исключение. С самого утра на курорте зарядил мощный снегопад. Из-за него даже парализовало движение на горной трассе. Здесь застряли десятки машин.
Еще большая очередь образовалась на склонах. Социальные сети облетели кадры, как сотни людей толпятся у подъемников. Очередь практически не двигается.
- Это не самая большая очередь, которую я видел, – признается Алексей Фостер, автор видео. Он катается на склонах Сочи уже пятый сезон. С перерывами приезжает сюда в декабря, уезжает – в апреле.
Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/
- Я вожу лагеря из Крыма. Ставлю ребят на сноуборды, лыжи, – добавляет мужчина.
Но второе января Алексей запомнит надолго. Таких очередей он не видел уже давно. Вместе с супругой он отстоял около получаса.
- Сотрудники делали все как положено. Просто так совпало: второе января и толпы людей, которые пришли кататься, – говорит Алексей.
Люди стояли на льду Фото: скриншот видео instagram.com/oxygen_active/
Вместе со снегопадом на курорт пришло потепление. За пару часов температура воздуха увеличилась до нуля градусов.
- Шел сильный снег. Он падал и таял на одежде. То же самое – с трассами. Люди сразу укатывали свежий снег, и он превращался в лед, – объясняет Алексей.
Фото: instagram.com/oxygen_active/
Кататься в таких условиях было невозможно. После пары спусков Алексей собрал вещи и уехал в отель. А очереди на курорте только увеличились.
- Много негатива было в толпе. Люды рычали друг на друга, у всех сдавали нервы. Кто-то лыжам на сноуборд наехал, кто-то – наоборот, – вспоминает Фостер.
Но Алексей считает, что избежать очередей было нереально. По разным причинам не работало сразу несколько трасс.
- Обычно открыто 20-30 склонов, а сейчас – 3-4. Люди пошли после праздников, а кататься негде. Все пошли в одну очередь, – резюмирует мужчина.
Сейчас ситуация на склонах улучшилась, очереди – уменьшились. Но прогнозы синоптиков неутешительные. Они заявили о возможном сходе лавин на нескольких участках.