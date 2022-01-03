Реки могут выйти из берегов, а порывы ветра достигнут 27 м/с: На Кубани распространили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде

Непогода настигнет край в ночь на 4 января Фото: Павел КЛОКОВ

Краснодарский край ждут испытания стихией. Регион будто раскрутит на температурных качелях. При этом небесная канцелярия добавит в этот погодный «суп» снега, ливня и приправит грозой и ветром. А последствиями всего этого буйства могут стать переполненные реки.

В МЧС распространили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде на Кубани.

- До конца дня 3 января и в течении суток 4 января в крае ожидается налипание мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 22-27 м/с. На юго-западных притоках реки Кубань, это Северский, Абинский, Крымский районы и Горячий Ключ, а также на юго-востоке в Апшеронском районе, и реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу в непогоду. А все имущество, в том числе и машины, не оставлять под деревьями или шаткими конструкциями.

Штормовое предупреждение распространили и в Сочи. Там ожидается сильный снегопад.

- Со второй половины ночи и до конца суток 4 января в горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег, - отметили в МЧС.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильного по номеру «101».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи горнолыжные трассы работают по погоде. Некоторые из-за снегопада и возможного схода лавин закрывают. Местами на курорте скапливаются гигантские очереди. В мэрии сообщают, что это стандартная ситуация для зимы.

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