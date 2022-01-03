Снегопад, очереди, закрытые трассы: что происходит на курортах Краснодарского края в первые дни 2022 года

Туристы массово едут на новогодние праздники на горнолыжные курорты. Фото: instagram.com/krasnaya_polyana_resort

В горах Краснодарского края настоящее зимнее волшебство – там второй день метет снег. Туристы наслаждаются белоснежными заснеженными шапками вершин и активно постят фотографии в соцсетях.

Поток желающих покататься на лыжах или сноуборде в горных курортах очень большой. А сильный снегопад и закрытие трасс спровоцировали гигантские очереди.

- Некоторые трассы накануне и сегодня, 3 января, были временно закрыты для катания. Силами горнолыжных курортов их расчищают и поэтапно запускают. Также регулируются очереди на подъёмниках. Здесь выставлены дополнительные волонтеры, они предупреждают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В горном кластере в настоящее время работает дополнительная техника. Убирают и вывозят снег 66 единиц техники 161 человек.

Известно, что на курорте «Красная Поляна» закрытым остается часть восточного сектора долины «Цирк-2», также недоступен для катания участок на высоте от 960 до 1 370 метров. Остальные трассы открыты.

Что касается горного курорта «Газпром», там закрывали «Альпику». Сейчас зона работает в штатном режиме. А в «Роза Хутор» работают трассы северного и южного секторов.

- Трассы закрывают горнолыжные курорты по штормовому предупреждению от снеголавинного отряда. Они работают по погоде. Это стандартная ситуация зимой, - отметили в мэрии.

Накануне трассы превратились в лед, а очереди растянулись на сотни метров. Кататься в таких условиях было невозможно.

Снегопад в Сочи ожидается до конца дня 3 января, на курорте предупредили о налипании снега на деревьях и проводах. Также спасатели предупредили о возможном сходе лавин, на местах ситуацию контролируют специальных службы.

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