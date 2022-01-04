14 человек эвакуировали из зоны подтопления в поселке Архипо-Осиповка

Поселок Архипо-Осиповка ушел под воду после ливней. Фото: стоп-кадр из видео

Зима в Краснодарском крае вновь выдалась неснежной. Вместо белых, пушистых хлопьев и мороза жители региона в очередной раз столкнулись с ливнями и шквалистым ветром. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 5 января.

Первыми удар стихии приняли города Черноморского побережья. 4 января под воду ушел поселок Архипо-Осиповка. Здесь после ливней дороги превратились в реки.

- В горах начал таять снег и обильные осадки переполнили реки. В настоящее время в с. Архипо-Осиповка подтоплено около 70 придомовых территорий, которые находятся в зоне разлива реки Вулан, - сообщил в своем телеграм-канале глава Геленджика Алексей Богодистов.

Сейчас в районе работают оперативные службы. Людей эвакуируют из затопленных домов и отправляют во временный пункт размещения. Он развернут на базе местного санатория. Известно, что сейчас там находятся 14 человек, еще двое были доставлены в больницу.

В мэрии Геленджика сообщают, что все эвакуированные находятся в тепле, обеспечены питанием.

А в это время

Вода подошла и к соседнему поселку Джубга. Там затопило улицу Энтузиастов. Дворы и дома полностью стоят в воде. Людей эвакуируют на лодках. В районе работают оперативные службы.

Напомним, по прогнозам синоптиков непогода продержится в краснодарском крае до 5 января. Во многих районах из-за обильных осадков реки могут выйти из берегов. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20-22 м/с.

- В связи с выпавшими и ожидающимися осадками до конца суток 5 января на малых реках и водотоках юго-западной территории и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок. Опасные явления ожидаются в Абинском, Крымском, Северском и Туапсинском районах, а также в Геленджике и Новороссийске.

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