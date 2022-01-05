Снежные рекорды Красной Поляны. Из окна отеля можно выходить в сугроб

В горах Сочи очень снежно

Несколько дней в Красной Поляне валит снег. Такое впечатление, что природа отыгрывается за дефицит снежного покрова в прошлые годы, когда «вызывать снег» на горнолыжные трассы приглашали даже якутских шаманов. Напомню, что именно недалеко от этого горного поселка Сочи находится самое снежное место в Европе, где высота сугробов достигала высоты в восемь метров. На сегодняшний день уровень снега в Красной Поляне составляет 63 сантиметров и из окна первого этажа легко выйти в прямо сугроб.

А еще пару лет назад в отсутствие привычного снега в горах Красной Поляны связывали с изменением климата.

- Я веду свой собственный дневник погоды в Красной Поляне, - рассказывает «КП-Кубань» старожил поселка Нина Овсянникова. - Да, бывали снежные зимы, по моим наблюдениям, в среднем от 20-50 сантиметров снега, а накануне Олимпиады-2014 несколько зим оказались очень малоснежными, тогда-то и стали создавать снегохранилища вблизи горнолыжных трасс. Однако, такого снегопада, который обрушился на горные склоны нашей Красной Поляны в первые дни 2022-го года, лично я не припомню. В моих погодных наблюдениях точно будет рекорд.

В горах Сочи очень снежно

В некоторых домах горнолыжного курорта снег мешает открывать окна первого этажа. Естественно, снег чистят в режиме нон-стоп, в Сочи работает в круглосуточный оперативный штаб.

В эти дни краснополянец Владислав Овсянников дежурит на высоте 1100 метров над уровнем моря в зоне катания одного из зимних курортов Сочи.

- В горах туман, видимость на горнолыжных трассах не очень хорошая, - говорит Владислав. – По-прежнему идет снег, но туристы катаются на высотах до 1100 метров, трассы свыше 1500 метров пока закрыты, ждем улучшения погоды. - А много людей катается? - Нет, примерно третья часть туристов, если сравнивать с солнечными днями.

А что прогнозируют синоптики? По информации Гидрометцентра Сочи, 5 января 2022, в предгорной и горной зоне ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- После полудня 5 января над снежными вершинами горной части Сочи обещает выглянуть солнце. Ратраки укатают трассы, и горнолыжники выкатятся на склоны. Туристы заждались хорошей катабельной погоды, - говорят в Красной Поляне.