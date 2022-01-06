Неизвестный мужчина преследовал школьницу в Анапе

Мужчина зашел вместе в девочкой в подъезд. Фото: скрин видео

Пугающий случай произошел в Анапе на улице Промышленной еще 27 декабря. Школьница возвращалась с уроков домой и заходила в подъезд, за ней все это время шел мужчина в черной куртке и шапке на глазах. Он вместе с ней проник в дом и попытался поехать на лифте. Но девочка, почувствовав неладное, ехать с неизвестным не стала и вышла обратно на улицу.

Неизвестного ищет полиция. Фото: скрин видео

Мужчина остался в подъезде и не стал подниматься на верхние этажи. Услышав, что кто-то идет, он спрятался, а потом вышел из подъезда.

- Этот тип увязался за одноклассницей моей дочери. Девочка не стала вызывать лифт и вышла из подъезда, - рассказала жительница Анапы Татьяна.

Все странные действия мужчины попали на видео благодаря камерам, установленным в подъезде. В дело вмешалась полиция. Сейчас правоохранители проводят проверку.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ОМВД по Анапе.

В мае 2021 года похожий случай произошел в Краснодаре. Тогда ребенок также поступил правильно и не стал оставаться один на один с незнакомцем. Открыв дверь подъезда, девочка немного замедлила шаг. Мужчина подбежал, девочка вежливо пропустила его вперед, а сама осталась на улице. В подъезде незнакомец останавливается у двери, понимая, что его обхитрили. После школьница все же зашла в подъезд и быстро поднялась на свой этаж. Неизвестный оказался гламурным фотографом из Сочи.