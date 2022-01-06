Полицейскому на Кубани оторвало пальцы во время запуска петарды

На Кубани в новогоднюю ночь полицейский получил травмы. Фото: krd.ru

Празднование Нового года закончилось больничной койкой для майора полиции. Командир роты ППС запускал петарду во дворе своего дома в хуторе Трудобеликовский Красноармейского района сразу после боя курантов. Но что-то пошло не так. Вместо зрелищного шоу 39-летний мужчина получил травмы. Пиротехника взорвалась прямо в руках из-за неправильного использования.

- Сотрудник обратился в Славянскую ЦРБ. У него минно-взрывная травма правой кисти, травматическая ампутация ногтевых фаланг второго и третьего пальцев, множественные рванные раны кисти, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах. - Телесные повреждения получены в быту по собственной неосторожности.

Известно, что мужчина в момент запуска опасного фейерверка был совершенно трезв, у него был выходной. Сейчас он лежит в травматологическом отделении.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что 4 жителя Краснодара ранены во время запуска пиротехники. Они получили травмы после неудачного запуска петард. Всего в новогоднюю ночь медики выезжали на вызовы почти тысячу раз. 67 человек получили травмы, из них 11 - это дети. Десять краснодарцев пострадали в авариях, еще четверо - в пожаре. Один человек получил ножевое ранение, еще один - кататравма.