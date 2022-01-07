Огромный сияющий метеор осветил небо над Кубанью в ночь перед Рождеством

Ярчайший метеор - необычное явление для января

Гигантский метеор осветил небо над Краснодарским краем в ночь на 7 января. Это необычное для января астрономическое явление уже назвали настоящим рождественским чудом.

- Мы гуляли с семьей по набережной в Абрау-Дюрсо, я случайно подняла глаза в небо, а тут ярчайший метеор. Как след от салюта! Я такой впервые в жизни вижу, - рассказывает "КП" - Кубань" Евгения Иванова. И таких свидетельств приходит сейчас десятки из разных уголков региона.

Верующие тут же связали явление со светлым праздником - Рождеством. Ведь именно в ночь рождения Иисуса Христа волхвов к его колыбели привела яркая звезда. В Священном писании она значится как Вифлеемская.

- Увидев ее на восходе и решив, что родился «царь Иудейский», они пришли в Иерусалим, чтобы поклониться ему. Не найдя там искомого, волхвы по совету царя Ирода отправились в Вифлеем Иудейский, где их путеводная "звезда" остановилась над местом, в котором увидели «Младенца с Мариею, Матерью Его», - говорится в Писании.

К слову, гигантский метеор наблюдали и на побережье Черного моря, и в центральной части региона.

- Яркая вспышка, характерные след и шум были впервые зафиксированы наблюдателями 6 января в 18:48 в районе Анапы, - сообщил заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики КО Русского географического общества Александр Иванов. - В Краснодаре пролет наблюдался сотрудниками нашей обсерватории практически в зените.

Ученый сообщил, что с вероятностью 90 процентов можно утверждать - болид имеет кометное происхождение. Однако какая именно комета могла оставить такой след, пока не ясно.