Что это было. Астрофизики высказались по поводу «вифлеемского» свечения в небе в ночь перед Рождеством

Огромный метеор называют рождественским чудом

С начала 2022 года жители Краснодарского края не могли разглядеть в ночном небе ни звездочки. В самом солнечном регионе России вот уже несколько недель царствовала непогода. Небо было мрачным и тяжелым. Но рождественский сочельник выдался на редкость погожим. Это позволило астрофизикам в деталях разглядеть огромное небесное тело, пронзившее атмосферу в ночь перед Рождеством.

Около семи часов вечера электронные приборы зафиксировали ярчайшую вспышку. Многим жителям удалось увидеть необычное явление воочию в разных частях региона.

- Характерные след и шум были впервые зафиксированы наблюдателями 6 января в 18:48 в районе Анапы, - сообщил "КП" - Кубань" заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики КО Русского географического общества Александр Иванов. - В Краснодаре пролет наблюдался сотрудниками нашей обсерватории практически в зените.

Православные верующие увидели в этом знак - ведь именно Вифлеемская звезда привела волхвов к месту, где, по Священному писанию, нашли новорожденного Иисуса Христа и его мать.

- Такого гигантского метеора я еще не видел, - говорят очевидцы.

Он пролетел за секунды, но благодаря многочисленным кадрам с видеорегистраторов, зафиксирован для исследователей.

Ученые уже с 90-процентной гарантией утверждают, что небесное тело - комета. Но ее происхождение только предстоит установить.